ANP Tien Albanezen in koeltrailer aangetroffen

ROTTERDAM - Tien klappertandende Albanezen zijn donderdagavond in de Europoort in Rotterdam bij een controle door de marechaussee uit een werkende koeltrailer vol fruit gehaald. Ze dachten verstopt tussen de koude vracht per veerboot naar Hull in Engeland te kunnen reizen.

Door ANP - 14-10-2016, 21:46 (Update 14-10-2016, 21:46)

De mannen zeiden het erg koud te hebben gehad, meldde de marechaussee vrijdagavond, maar ze verkeren in goede gezondheid. De 27-jarige Roemeense chauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Hij wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De Albanese mannen zijn tussen de 19 en 37 jaar en gaan na verhoor het vreemdelingentraject in.