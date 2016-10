Mes in aantal voedingskeurmerken

DEN HAAG - Voorlichtingsinstantie Milieu Centraal heeft voor het ministerie van Economische Zaken het mes gezet in het aantal keurmerken op het gebied van voeding. Van de negentig keurmerken die er waren, zijn er dertien over. Bij de toets die de merken hebben moeten doorstaan, is gekeken naar het duurzaamheidsniveau, transparantie en hoe goed de toekenning van de merken en logo's wordt gecontroleerd.

Door ANP - 15-10-2016, 9:26 (Update 15-10-2016, 9:26)

Door de nieuwe ordening kunnen mensen beter beoordelen hoe transparant en betrouwbaar een keurmerk is. Ook bedrijven kunnen de ordening gebruiken bij de keuzes die zij maken als producent, inkoper of verkoper van voedsel.