ANP Onderzoek naar lightrail rond Amsterdam

AMSTERDAM - Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid lightrail rond Amsterdam aan te leggen. Het gaat om trajecten aan de west- en zuidkant van de stad, maakt de Metropoolregio Amsterdam zaterdag bekend. Met lightrail moet onder meer de bereikbaarheid van de hoofdstad worden verbeterd.

Door ANP - 15-10-2016, 10:40 (Update 15-10-2016, 10:40)

Het voordeel van lightrail ten opzichte van bus of trein is dat lightrail snel en met hoge frequentie grote aantallen reizigers kan vervoeren. Eerder beloofde het Rijk al 200 miljoen euro te investeren in een betere bereikbaarheid van de regio Amsterdam.