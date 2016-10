Gevangenis Zoetermeer deels dicht

ZOETERMEER - De penitentiaire inrichting in Zoetermeer gaat voor een deel dicht. Een aantal gevangen gaat in december naar een andere gevangenis. Een woordvoerster van het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt zaterdag berichtgeving van Omroep West.

Door ANP - 15-10-2016, 13:53 (Update 15-10-2016, 13:53)

Zoetermeer vormt samen met de locatie Scheveningen de Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden. Er is te weinig personeel om het werk op verantwoorde wijze uit te voeren binnen de gevangenissen in Haaglanden; er zijn steeds meer vacatures. Het personeel is al geïnformeerd over de veranderingen. Waar de gedetineerden naar toe gaan, is niet bekend.

Burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer uit tegenover Omroep West zijn teleurstelling. ,,Maar het belangrijkste is dat de werkgelegenheid blijft.''

De Dienst Justitiële Inrichtingen voorziet een verdere leegstand binnen gevangenissen. Er gaan geen complexen dicht, maar één van de maatregelen is het 'concentreren van leegstand', onder meer op afdelingen waar personeelstekorten zijn.