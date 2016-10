Man rijdt politiebureau binnen

ALMERE - Een automobilist is zaterdagavond het politiebureau aan de Bivak in Almere binnengereden. Op dat moment waren een paar agenten aanwezig in het pand. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen.

Door ANP - 15-10-2016, 21:49 (Update 15-10-2016, 21:49)

Mogelijk gaat het om een verwarde man, meldt een woordvoerster. Hij is aangehouden en naar een ander bureau overgebracht voor verhoor. De politie sluit niet uit dat de man opzettelijk tegen de glazen pui is gereden. De ingang van het pand is flink beschadigd geraakt, ,,maar het ziet ernaar uit dat er verder geen schade is." Uit voorzorg is de omgeving tijdelijk afgezet.