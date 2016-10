Slachtoffer zwaargewond na steekpartij

ANP Slachtoffer zwaargewond na steekpartij

VLISSINGEN - Bij een vechtpartij in het Bellamypark in Vlissingen is in de nacht van zaterdag op zondag iemand neergestoken. Het slachtoffer is zwaargewond met de traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht, aldus een politiewoordvoerder.

Door ANP - 16-10-2016, 7:20 (Update 16-10-2016, 7:24)

Twee mannen zijn gearresteerd. Er is nog niets bekend over de aanleiding van de vechtpartij. Ook over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen. De politie heeft een deel van het park afgezet voor onderzoek. Getuigen worden verhoord.

Ook in Eindhoven raakte iemand zwaargewond bij een steekpartij. De man die rond 02.00 uur bij de Mathildelaan neergestoken werd, kon nog naar het politiebureau lopen, maar raakte daar bewusteloos. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.