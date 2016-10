De Hond: Asscher favoriet als lijsttrekker

AMSTERDAM - Vicepremier Lodewijk Asscher heeft zich nog niet officieel opgeworpen als kandidaat-lijsttrekker van de PvdA, maar toch wordt hij door de kiezers al gezien als de grote favoriet. Uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond blijkt dat hij de voorkeur heeft van 47 procent van de PvdA-stemmers, tegen 26 procent voor Diederik Samsom en 11 procent voor Jacques Monasch.

Door ANP - 16-10-2016, 11:32 (Update 16-10-2016, 12:26)

Kiezers van alle partijen samen zien meer in Monasch dan in Samsom: 15 procent tegen 11 procent. Desondanks wordt de kans dat Samsom het wordt hoger ingeschat (21 procent) dan de kans dat Monasch de PvdA-lijst zal aanvoeren (3 procent). De kiezers zien Asscher als vakkundig en betrouwbaar en Samsom vooral als bevlogen.

Verwacht wordt dat Asscher maandag zijn kandidatuur bekend zal maken. Afgelopen donderdag wist de NOS al te melden dat de PvdA-minister zich in de strijd gaat mengen, maar hij wilde dat toen niet bevestigen.

Mark Rutte

De Hond heeft de kiezers ook gevraagd naar het veelvuldige media-optreden van premier Mark Rutte, die zichzelf de afgelopen week in de kijker speelde. Van alle kiezers vond 40 procent de campagne negatief en slechts 15 procent oordeelde positief. Maar 23 procent zegt een goede indruk te hebben gekregen van wat Rutte van plan is.

Veel mensen (42 procent) vonden dat er sprake was van 'veel geschreeuw, weinig wol' en 32 procent noemde Ruttes media-optredens irritant. 'Een slimme campagne' vond 18 procent en 'premierwaardig' vond maar 10 procent. Onder zijn eigen VVD-achterban scoorde Rutte aanzienlijk beter.

Euthanasie

Een grote meerderheid (70 procent) is voor verruiming van de euthanasie-mogelijkheden, zo blijkt uit de peiling. Het kabinet lanceerde deze week een plan om euthanasie toe te staan bij een 'voltooid leven'. Alleen de achterban van het CDA ziet er niets in, daarvan is 33 procent voor en 59 procent tegen.

Bijna twee derde van de kiezers (61 procent) kan zich voorstellen wellicht zelf ooit euthanasie te willen plegen als zij hun leven als voltooid beschouwen. Maar ook daar wijken CDA-stemmers af. Van hen kan maar 30 procent het zich voorstellen.