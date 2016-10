Enorme brok jade gevonden in Myanmar

NAYPYIDAW - Mijnwerkers in Myanmar hebben een edelsteen met een gewicht van 175 ton gevonden, dat meldt het Indonesische online magazine Makassar Terkini. De gigantische brok jade is 5,8 bij 4,3 meter groot en heeft een waarde van zo'n 155 miljoen euro. De edelsteen werd gevonden in de noordelijke staat Kachin en is inmiddels omgedoopt tot de 'hemelse steen'.

Door ANP - 16-10-2016, 14:32 (Update 16-10-2016, 14:32)

Myanmar staat bekend als een van de landen waar de mooiste edelstenen ter wereld worden gevonden. Jade is een zeer harde, licht- tot donkergroene edelsteen.

De grootste afnemer van deze edelstenen is China. Ook deze steen zal waarschijnlijk aan China verkocht worden, waar grote waarde wordt gehecht aan jade. Vroeger mochten alleen Chinese keizers jade in hun bezit hebben. Nu die regel niet langer bestaat, verzamelen ook veel gewone Chinezen jade voorwerpen en deze zijn daardoor populairder dan ooit.