Meldingen kinderporno verdubbeld

ROTTERDAM - Het aantal meldingen van kinderporno is dit jaar tot nu toe met 12.000 bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Toen waren er ruim 5500 meldingen, meldde de politie maandag.

Door ANP - 17-10-2016, 9:20 (Update 17-10-2016, 9:20)

Een woordvoerder zei dat er waarschijnlijk niet meer kinderporno is verspreid, maar dat het aantal meldingen vooral is toegenomen doordat bedrijven als bijvoorbeeld Google, Microsoft en Facebook volgens de Amerikaanse wet verplicht zijn melding te maken van mogelijk kinderpornografisch beeldmateriaal.

Al deze meldingen komen binnen bij het het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Deze organisatie speelt de melding vervolgens weer door naar de politie in het land waar het plaatje is geüpload of gedownload. In Nederland doet de Landelijke Eenheid van de politie verder onderzoek naar de meldingen.

De politie heeft dit jaar al 156 kinderen geïdentificeerd die op deze manier zijn misbruikt.

De politie in Rotterdam heeft vorige week veertien huiszoekingen gedaan en daarbij zeventig gegevensdragers in beslag genomen. Acht verdachten zijn gehoord. Een verdachte zit vast op verdenking van grooming. Groomen houdt in dat een volwassene zich voordoet als minderjarige en via internet contact zoekt met een minderjarige voor een fysieke (seks)afspraak.