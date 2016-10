Grote opkomst Q-koortsslachtoffers rechtbank

DEN HAAG - Tientallen Q-koortsslachtoffers zijn maandag naar de rechtbank in Den Haag gekomen. De rechter buigt zich over de vraag of de Nederlandse overheid aansprakelijk is voor de ziekte die ze hebben opgelopen.

Door ANP - 17-10-2016, 10:46 (Update 17-10-2016, 10:46)

In totaal driehonderd patiënten hebben de Staat aansprakelijk gesteld. De overheid zou hen onvoldoende hebben geïnformeerd, gewaarschuwd en beschermd.

,,Het vertrouwen in de Staat is tot het nulpunt gedaald'', liet een van de slachtoffers weten. Hij benadrukte dat de schade vaak groot is, omdat velen door de ziekte hun baan of bedrijf kwijt zijn geraakt.

Een ander slachtoffer, voormalig gemeentesecretaris Bert Brunninkhuis van de gemeente Eindhoven, zegt dat hem door de zwijgzaamheid van de overheid de mogelijk is ontnomen om behandeld te worden. ,,Er werd steeds geredeneerd vanuit het perspectief van de geiten en de boeren'', aldus Brunninkhuis. Hij vertelde dat hij bijna niets meer kon nadat hij ziek was geworden. ,,Er waren overal besmette boerderijen. Ik wist het niet''.

Volgens Luc Rohof, advocaat van de slachtoffers, heeft de overheid na de uitbraak twee jaar lang de boot afgehouden in plaats van snel op te treden. Hij noemt het wrang dat geitenhouders wel zijn gecompenseerd, terwijl de patiënten nu ,,met de ellende zitten''.

Q-koorts, een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan, brak in 2007 uit. De ziekte verspreidde zich via besmette geitenhouderijen, eerst in Brabant en later over het hele land. Duizenden mensen zijn ziek geworden. Officieel zijn inmiddels al 75 mensen overleden aan de gevolgen ervan. Maar in werkelijkheid zijn het er waarschijnlijk veel meer, omdat artsen de ziekte vaak moeilijk herkennen.