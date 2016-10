Kabinet wil scholenfusies vergemakkelijken

ANP Kabinet wil scholenfusies vergemakkelijken

DEN HAAG - Scholen die willen fuseren omdat hun leerlingenaantallen teruglopen, moeten daarvoor eenvoudiger toestemming kunnen krijgen. Dat vinden minister Jet Bussemaker van Onderwijs en haar staatssecretaris Sander Dekker. Ze willen scholen in de zogeheten krimpgebieden niet meer onderwerpen aan de huidige zware toetsingsprocedure.

Door ANP - 17-10-2016, 11:10 (Update 17-10-2016, 11:10)

De strenge procedure is ingevoerd om te voorkomen dat scholen de menselijke maat uit het oog verliezen, schrijven Bussemaker en Dekker in het wetsvoorstel dat ze maandag naar de Tweede Kamer stuurden. Maar dat gevaar is zeker bij basis- en voortgezet onderwijs helemaal niet zo groot. Scholen die willen samengaan om leerlingentekorten op te vangen, komen intussen in moeilijkheden door de strenge fusietoets.

Alle scholen, of ze nu willen samengaan of niet, moeten voortaan uitleggen hoe ze de menselijke maat bewaken, vinden de bewindslieden. Ook willen ze de medezeggenschapsraden in het mbo het laatste woord geven over een fusie.