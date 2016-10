Leden Satudarah geweerd van uitgaanspleinen

AMSTERDAM - Twaalf personen, onder wie meerdere leden van motorclub Satudarah, mogen drie maanden lang niet in de buurt van de Amsterdamse uitgaanspleinen Rembrandtplein, Thorbeckeplein en Leidseplein komen. Dat bepaalde burgemeester Eberhard van der Laan maandag na overleg met politie en justitie.

Door ANP - 17-10-2016, 11:59 (Update 17-10-2016, 12:37)

Twee motorclubleden werden samen met twee anderen maandagochtend aangehouden in verband met een incident een maand geleden in een café op het Thorbeckeplein. Tijdens de massale vechtpartij vlogen volgens de politie de barkrukken en bierglazen door de zaak en werden medewerkers en klanten bedreigd en geïntimideerd.

De gemeente spreekt van een 'ernstig geweldsincident'. Volgens een woordvoerder van de burgemeester vonden de afgelopen periode meerdere ernstige incidenten plaats in horecagelegenheden in uitgaansgebieden in de hoofdstad waarbij leden van de motorclub betrokken waren.

Na onderzoek legde de burgemeester twaalf personen die betrokkenen waren bij de vechtpartij op het Thorbeckeplein een gebiedsverbod op.