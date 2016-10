Plan ChristenUnie voor 'kerels voor de klas'

ANP Plan ChristenUnie voor 'kerels voor de klas'

DEN HAAG - De ChristenUnie wil het voor mannen aantrekkelijker maken om les te geven. Kamerlid Eppo Bruins stelt onder andere voor meer aandacht te besteden aan 'mannenvakken'. Ook wil hij dat het voor leerkrachten makkelijker wordt carrière te maken.

Door ANP - 17-10-2016, 14:27 (Update 17-10-2016, 14:27)

Dat jongens zouden lijden onder de feminisering van het basisonderwijs valt volgens Bruins nog te bezien. Maar jongens én meisjes en ook alle leerkrachten zijn gebaat bij meer mannen voor de klas. De maatregelen die de regering tot dusver nam zijn volgens hem te ad hoc.

Bruins wil mannen trekken door leerkrachten meer vrijheid, meer ontplooiingsmogelijkheden en meer voltijdsbanen te bieden. De pabo's moeten een kleuterstage niet langer verplichten en studenten moeten eerder de kans krijgen zich in de bovenbouw te specialiseren. Ook wil hij het zij-instromers makkelijker maken. Ten slotte moet de pabo worden omgedoopt om zijn negatieve imago kwijt te raken.

Bruins vergelijkt het mannentekort met het vrouwentekort in de top van het bedrijfsleven. Pas als een derde vrouw is verandert de cultuur, blijkt uit onderzoek. Die drempel zou ook in het onderwijs gelden.