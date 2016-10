Dode man in Cuijk slachtoffer misdrijf

CUIJK - Een dode man die zondagmiddag door de politie in een huis aan de Parallelweg in Cuijk werd gevonden, is door een misdrijf om het leven gekomen. De politie vermoedt dat het gaat om de bewoner, maar zijn identiteit moet nog officieel worden vastgesteld.

De politie werd zondag gealarmeerd door verontruste familie van de man die al lang niets meer van hem had gehoord. Agenten besloten de deur van zijn woning te forceren toen er niet werd opengedaan en vonden zijn lichaam.

Uit technisch onderzoek werd duidelijk dat er sprake is geweest van een misdrijf, laat de politie maandag weten. Een team met twintig rechercheurs onderzoekt de zaak.