Ruim 75 meldingen over antihomoflyer

AMSTERDAM - Ruim 75 mensen hebben inmiddels contact gezocht met de politie in Amsterdam om te melden dat zij aanstoot hebben genomen aan een afgelopen weekend verspreide flyer met antihomoteksten. Aangifte doen is pas mogelijk als het Openbaar Ministerie meent dat er sprake is van een strafbaar feit. Dat wordt nog onderzocht.

Door ANP - 17-10-2016, 17:08 (Update 17-10-2016, 17:08)

Amsterdammers in de stadsdelen West en Nieuw-West kregen de flyers zaterdag en zondag in de bus. De pamfletten met teksten uit de Bijbel, Thora en Koran roepen christenen, joden en moslims op zich te verenigen tegen homoseksualiteit. De politie zoekt uit wie de afzender is.

Belangenorganisatie COC, die opkomt voor homoseksuelen, roept mensen op aangifte te doen als ze de bewuste flyer hebben ontvangen. De gemeenteraad bespreekt de kwestie volgende week donderdag met burgemeester Eberhard van der Laan.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap sprak maandag haar afschuw uit over de homofobe flyer. ,,Dit geeft weer duidelijk aan dat we nooit mogen rusten als het gaat om emancipatie, dat we moeten blijven strijden voor gelijke rechten, voor man en vrouw, voor hetero en homo. Het is goed om te zien hoe adequaat de politie hierop reageert door onmiddellijk een onderzoek te starten naar de herkomst van deze verwerpelijke flyer.''