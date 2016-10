Van bordenwasser tot hoofdrolspeler Buchmesse

AMSTERDAM - ,,Uit de brieven van de jonge Arnon Grunberg blijkt een enorm zelfvertrouwen. Hij wist dat hij zich via de taal, via de literatuur zou kunnen bevrijden uit de ellende.'' Dat zegt uitgever in ruste Vic van de Reijt. Hij stelde een boek van vijfhonderd pagina's samen uit brieven die Grunberg schreef tussen zijn 17e en 23e levensjaar. 'Aan nederlagen geen gebrek' verschijnt begin november bij De Arbeiderspers.

Door ANP - 17-10-2016, 17:50 (Update 17-10-2016, 17:50)

Het is de periode tot de verschijning van 'Blauwe Maandagen', het boek dat Grunberg in 1994 in één klap tot een literaire ster maakte. In de jaren ervoor was het sappelen geweest voor Grunberg, die uit een door de oorlog gekwetst gezin kwam, zonder diploma's zat, bordenwasser was, vergeefs auditie deed voor de toneelschool en ook al niet bepaald de droom was van ieder meisje.

Van de Reijt, die verantwoordelijk was voor de uitgave van Blauwe Maandagen, selecteerde 90 procent van wat hij aan brieven kon vinden voor het boek. ,,Maar er is nog veel meer zoek.'' Zelf bewaarde hij alles wat hij kreeg van de jonge Grunberg: ,,Het was me vanaf zijn eerste brief wel duidelijk: dit is heel bijzonder.''

Meisjes

Grunberg schreef ook heel veel aan meisjes waarop hij zijn oog had laten vallen. Een serveerster kreeg tweehonderd brieven, maar het mocht niet baten: ze bleef ongeïnteresseerd.

Het boek toont volgens Van de Reijt een beetje de ontwikkeling ,,van krantenjongen tot miljonair''. Grunberg ging akkoord met de zoektocht naar brieven ,,omdat ik benieuwd was wat te voorschijn zou komen'', zo zegt hij in het voorwoord. ,,De confrontatie met mijn oude ik, zo veel had ik van tevoren vermoed, viel niet altijd mee, maar was ook leerzaam'', aldus Grunberg, die ,,wanhopiger en alcoholischer was dan ik me herinnerde.''

Grunberg speelt dinsdagavond een belangrijke rol bij de opening van de Buchmesse, de grote internationale boekenbeurs in Frankfurt.