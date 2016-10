Ambulances te vaak te laat in grootste steden

AMSTERDAM - Ambulances zijn in de twee grootste steden van Nederland relatief vaak te laat ter plaatse. In Amsterdam lukt het in 7 procent van de spoedgevallen niet om binnen een kwartier ter plaatse te zijn, in Rotterdam moeten mensen in 6 procent van de gevallen langer wachten. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen analyse van RTL Nieuws.

Door ANP - 18-10-2016, 7:07 (Update 18-10-2016, 7:07)

Landelijk is afgesproken dat 95 procent van de ambulanceritten hooguit een kwartier mag duren. Dat lukt in veel steden ruimschoots: in Leiden, Dordrecht, Enschede, Heerlen en Nijmegen kwam vorig jaar minder dan 2 procent te laat.

Los van Amsterdam en Rotterdam doen ambulances er op het platteland vaak langer over. Op het eiland Goeree-Overflakkee wordt de norm bijvoorbeeld in 19 procent van de ritten niet gehaald.

Zeewolde (Flevoland) scoort het slechtst: daar kwam 29 procent later aan dan eigenlijk de bedoeling is. De gemeenten Oirschot en Molenwaard zijn ook laagvliegers, met 28 procent te laat.