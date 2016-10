Spoor Moerdijkbrug wordt in 2017 vervangen

MOERDIJK - Het spoor op de Moerdijkbrug wordt volgend jaar volledig vervangen. Het onderhoud wordt in het tweede kwartaal van 2017 uitgevoerd, maar wanneer precies kon een woordvoerder van Prorail nog niet zeggen. Ook over de exacte duur van de werkzaamheden, die de woordvoerder als ,,complex'' omschreef, is nog geen duidelijkheid.

Door ANP - 18-10-2016, 7:33 (Update 18-10-2016, 7:33)

Dagblad BN DeStem meldde dinsdagochtend dat er scheuren in de kunststof bedding zitten waarin de rails liggen, en dat daarom eerder dan verwacht onderhoud nodig is. Volgens de krant gaat het onderhoud twee periodes van tien dagen in beslag nemen, maar de woordvoerder gaf aan dat nog niet vaststaat hoe lang de brug dicht gaat en of het werk in een lange, of meerdere kortere periodes wordt uitgevoerd.

Ook de gevolgen voor het treinverkeer zijn nog niet geheel duidelijk. Daarover wordt nog overlegd met vervoerders en experts.