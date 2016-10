Ministerie oneens met kritiek Oudkarspeler Van der Dussen

DEN HAAG - Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken herkent zich niet in de kritiek van Oudkarspeler Romano van der Dussen, die twaalf jaar onterecht in een Spaanse cel vastzat wegens verkrachting. Van der Dussen beschuldigde het ministerie maandag in NRC Handelsblad van ,,ernstige nalatigheid'' en kondigde aan een claim in te dienen tegen de staat. Volgens een woordvoerder heeft zijn advocaat steken laten vallen.

Door ANP - 18-10-2016, 10:44 (Update 18-10-2016, 10:53)

Steen des aanstoots voor Van der Dussen is het feit dat Nederland in 2004 wist dat er geen match was tussen hem en DNA dat in het schaamhaar van het slachtoffer werd gevonden. De Nederlandse ambassade stelde hem hiervan op de hoogte in een brief, die ook naar de Spaanse rechter ging. Die brief werd aangehaald door NRC.

Volgens een woordvoerder was die brief al die jaren al openbaar. Pas in 2010 kwam er een nieuw rapport en werd bekend dat er een DNA-match was met een Britse moordenaar genaamd Mark Dixie. Van der Dussens advocaat heeft dat rapport niet goed opgepakt, aldus de woordvoerder.