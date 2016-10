Grote diefstal kasgeld TivoliVredenburg

UTRECHT - Bij de Utrechtse concertzaal TivoliVredenburg is in 2015 rond de 80.000 euro aan kasgeld gestolen. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het nieuws werd volgens TivoliVredenburg niet eerder bekendgemaakt vanwege het onderzoek dat was ingesteld.

Door ANP - 18-10-2016, 15:51 (Update 18-10-2016, 15:51)

De diefstal kwam aan het licht bij het opstellen van de jaarcijfers over 2015. Directeur Frans Vreeke spreekt van een trieste situatie. Voor de bezoekers van de concertzaal zijn er geen gevolgen. Het volledige bedrag zal worden teruggevorderd.

De concertzaal ging in 2014 open en kampte de eerste twee jaar met tekorten op de begroting.