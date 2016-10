Reparaties Merwedebrug beginnen zaterdag

ANP Reparaties Merwedebrug beginnen zaterdag

DEN HAAG - Rijkswaterstaat gaat de zwakste plekken in de Merwedebrug bij Gorinchem met spoed aanpakken, zodat zwaar verkeer zo snel mogelijk weer gebruik kan maken van de A27 daar. De werkzaamheden beginnen zaterdag, aldus het ministerie van Infrastructuur dinsdag.

Door ANP - 18-10-2016, 17:32 (Update 18-10-2016, 17:32)

De voorziene reparaties duren tot december, maar het is dus de bedoeling om de brug nog tijdens de werkzaamheden weer open te stellen voor voertuigen boven 3500 kilo.

De brug is voor het vracht- en busvervoer in beide richtingen gesloten nadat er haarscheurtjes in de draagconstructie waren ontdekt. De transportsector heeft grote last van de afsluiting. De schade wordt op zeker een half miljoen euro per dag geschat. Vrachtwagens moeten omrijden en busbedrijven zetten kleine busjes in om passagiers toch snel over de brug te krijgen. Er wordt onderzocht of bedrijven schadevergoeding kunnen krijgen.