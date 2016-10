Vliegbasis Eindhoven scherpt procedures aan

EINDHOVEN - De commandant van de vliegbasis Eindhoven gaat sommige procedures aanscherpen na meldingen over vermeende fraude. Hoewel uit onderzoek blijkt dat er geen sprake was van verkeerde declaraties en privégebruik van defensiemiddelen door personeel, mogen dergelijke misstanden ook in de toekomst niet voorkomen.

Door ANP - 18-10-2016, 20:40 (Update 18-10-2016, 20:40)

,,Ook de schijn van verkeerd declaratiegedrag of gebruik van middelen moet immers te allen tijde worden vermeden´´, aldus het ministerie van Defensie dinsdag.

Een commissie van Defensie onderzocht de afgelopen tijd tien meldingen over fraude. Volgens de onderzoekscommissie is geen sprake van een concreet vermoeden van een misstand of strafbaar feit. De commissie ziet daarom geen aanleiding voor een nader persoonsgericht onderzoek of aangifte. De commissie kwam verder met adviezen voor verbeteringen.