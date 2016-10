Piet Heintunnel in Amsterdam onder water

ANP

AMSTERDAM - De Piet Heintunnel in Amsterdam-Oost is door de forse regenval woensdag onder water komen te staan. Voor zover bekend zijn er geen automobilisten in de tunnel gestrand, zei een woordvoerder van de politie. Agenten zijn ter plaatse om het verkeer om te leiden.

Door ANP - 19-10-2016, 8:12 (Update 19-10-2016, 8:12)

De tunnel is voorlopig in beide richtingen dicht. Een woordvoerder van de gemeente kon niet direct zeggen hoelang het zou duren voor de tunnel weer wordt vrijgegeven.