ANP Piet Heintunnel weer open na wateroverlast

AMSTERDAM - De Piet Heintunnel in Amsterdam-Oost is woensdag bijna de hele ochtend afgesloten geweest omdat er water in de buis stond. Door een kapotte pomp liep zoveel regenwater de tunnel in, dat deze aan het begin van de ochtendspits moest worden afgesloten. Tegen het einde van de ochtend was de tunnel weer droog en werd de afsluiting opgeheven.

Door ANP - 19-10-2016, 8:12 (Update 19-10-2016, 11:49)

De tunnel wordt altijd uit voorzorg gesloten als het water bij de afvoerputten omhoog komt, wat woensdag het geval was.

De politie kwam ter plaatse om het verkeer om te leiden. Rond 09.00 uur werd een rijstrook in de richting van het centrum weer opengesteld en zo'n twee uur later was de hele oeververbinding weer begaanbaar.