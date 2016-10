Museum wil Daubigny in ere herstellen

AMSTERDAM - Het Van Gogh Museum in Amsterdam wil de Franse kunstenaar Charles François Daubigny in ere herstellen. Hij moet volgens de hoofdstedelijke kunsttempel weer de aandacht krijgen die hij verdient als vernieuwer van de 19de-eeuwse landschapschilderkunst en als wegbereider voor de impressionisten.

Door ANP - 19-10-2016, 11:06 (Update 19-10-2016, 11:06)

De ,,baanbrekende kunstenaar en inspirator'' is volgens de organisatoren gewoon veel te onbekend bij een groot publiek. Daarom presenteren ze vanaf vrijdag de expositie 'Daubigny, Monet, Van Gogh: Impressies van het landschap'. De tentoongestelde werken komen uit meer dan 35 internationale musea en privécollecties.

Charles François Daubigny (1817-1878) maakte volgens het museum de weg vrij voor de impressionisten door het schilderen van landschappen in de openlucht en zijn schetsmatige schildertechniek. ,,Zijn atelierwoning in Auvers-sur-Oise werd een pelgrimsoord voor veel kunstenaars, onder wie Vincent van Gogh.'' De Nederlander zou later nog schilderijen maken in de tuin van het huis.

Jonge schilders die later impressionisten zouden worden genoemd, deden hun voordeel met het kijken naar het werk van Daubigny. Maar vanaf 1870 werkte het ook een beetje andersom. ,,Net als deze kunstenaars ging Daubigny experimenteren met heldere kleuren en richtte hij zich steeds meer op het weergeven van vluchtige indrukken en de stemming die de natuur opriep.''

Door zijn positie en contacten in de Parijse kunstwereld hielp Daubigny jonge kunstenaars hun loopbaan zoveel mogelijk succesvol te laten verlopen.