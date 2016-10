Aanhouding na brand en explosie in flat

GRONINGEN - De politie in Groningen heeft een man aangehouden naar aanleiding van een brand en een explosie in een flat aan de West Indische Kade. Hij wordt verdacht van brandstichting.

De brandweer was eerder op de ochtend met meerdere eenheden uitgerukt. De brand was al snel geblust en er vielen geen gewonden.

Of de brand op de explosie volgde of andersom kon een woordvoerder van de politie nog niet zeggen. Agenten doen onderzoek in de woning.

De verdachte is de bewoner van de flat waar de brand woedde. Hij werd elders in het complex in verwarde toestand aangetroffen.