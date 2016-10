Zuurgooier België vecht vonnis aan

ANP Zuurgooier België vecht vonnis aan

BRUSSEL - De Nederlandse 'zuurgooier' Jelle F. die vorige week in Brussel werd veroordeeld tot achttien jaar celstraf gaat in hoger beroep. Dat meldt zijn advocaat Sven Mary woensdag.

Door ANP - 19-10-2016, 12:35 (Update 19-10-2016, 12:35)

De 41-jarige man overgoot in februari 2015 een vrouw met zwavelzuur in een Delhaize-supermarkt in Antwerpen. Hij had de supermarktketen in de maanden daarvoor afgeperst en gedreigd met een zuuraanval.

Het 53-jarige slachtoffer, een schoonmaakster, werd verminkt. F. moet haar een schadevergoeding van bijna 5 ton betalen en aan Delhaize ruim 2 miljoen euro. De Nederlander kreeg van de rechter boven op zijn celstraf tien jaar tbs. Hij werd veroordeeld voor afpersing en poging tot moord.

F. was zijn baan kwijtgeraakt en zat in geldnood. Hij wilde naar eigen zeggen wraak nemen op de maatschappij.