Geen nieuwe rechters zaak-Nicole

ANP Geen nieuwe rechters zaak-Nicole

DEN BOSCH - Er komen geen nieuwe rechters in de zaak over de verkrachting van en moord op Nicole van den Hurk in 1995. De wrakingskamer van de rechtbank in Den Bosch heeft woensdag het verzoek van de nabestaanden van het vijftienjarige meisje afgewezen.

Door ANP - 19-10-2016, 13:26 (Update 19-10-2016, 13:26)

Vrijdag wraakten zij de rechtbank, omdat de halfbroer niet een derde keer mocht spreken. De nabestaanden zijn al langer ontevreden over de rechters. Met name de stringente manier waarop ze omgaan met het spreekrecht. Alleen bloedverwanten krijgen volledig spreekrecht, de stiefmoeder en -zus niet.

Vorige week werd tegen verdachte Jos de G. veertien jaar geëist. De uitspraak is 11 november.