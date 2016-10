Jules Schelvis krijgt eigen straat

AMSTELVEEN - De in april op 95-jarige leeftijd gestorven Holocaust-overlever Jules Schelvis krijgt een eigen straat in Amstelveen.

Zijn dochter ontving het straatnaambord woensdag uit handen van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het is bijzonder dat iemand al zo snel na zijn dood een straat naar zich vernoemd krijgt. De Dr. Jules Schelvislaan komt in een wijk waarvan de bouw nog moet beginnen.

Schelvis overleefde zeven concentratiekampen, waaronder Sobibor. Hij gaf lezingen, ook onder meer voor Duitse jongeren, en schreef boeken.

Volgens Van Rijn heeft Nederland met Schelvis een ,,menselijk monument'' verloren in het herinneren, onderzoeken en vertellen van de verschrikkingen van de oorlog. ,,De nazi's hebben geprobeerd hun gruweldaden in Sobibor aan onze herinnering te onttrekken. Zij zijn daar niet in geslaagd en het is tot in lengte der dagen onze taak om te zorgen dat dit zo blijft. Bij die strijd liep Jules Schelvis altijd voorop.''