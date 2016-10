Voortijdige uitval mbo gehalveerd

DEN HAAG - De schooluitval uit het mbo is de laatste tien jaar teruggelopen van 10,8 procent naar 5,4 procent. Dat becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens een woordvoerster hebben de inspanningen van de overheid en van scholen zelf dus duidelijk resultaat gehad.

Door ANP - 20-10-2016, 2:22 (Update 20-10-2016, 2:22)

In Friesland verlaten de minste leerlingen het mbo te vroeg: 3,4 procent. Ook in Drenthe en Overijssel verlaten relatief weining mbo'ers hun school. In Noord- en Zuid-Holland is de uitval met meer dan 6 procent gemiddeld het hoogst. In de grote steden en hun omgeving daar ligt het percentage zelfs nog iets hoger.

Jongens met een niet-westerse achtergrond stoppen het vaakst zonder dat ze een startkwalificatie (ten minste een diploma op mbo-niveau 2 of een havo- of vwo-diploma) hebben, constateerde het CBS.

In schooljaar 2014/2015 volgden bijna 389.000 jongeren tot 23 jaar een mbo-opleiding. Een jaar later waren er ruim 21.000 zonder startkwalificatie vertrokken.