ANP Olifantje Sanuk voor het eerst buiten

AMSTERDAM - De olifantenbaby Sanuk, die afgelopen zondag werd geboren in Artis, is donderdag voor het eerst buiten geweest. Het Aziatische olifantje bleef dicht in de buurt van moeder Thong Tai en schuilde onder haar buik voor de regen. Na enige tijd zijn moeder en kalf weer naar de stal gegaan, aldus een woordvoerster van de Amsterdamse dierentuin.

Door ANP - 20-10-2016, 14:00 (Update 20-10-2016, 14:00)

Het is de bedoeling dat Thong Tai en Sanuk elke dag buiten te zien zullen zijn, tenzij het erg slecht weer is. Dan blijven ze in de stal. Ook daar kan het publiek moeder en dochter bekijken.