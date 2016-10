Vastgebonden en afgetuigd in Bergen

BERGEN/ZUTPHEN - Hij wilde bemiddelen in een illegale wapentransactie. Dat ging mis, en dus werd de bemiddelaar stevig gestraft: in Bergen werd hij aan een paal gebonden, tegen het hoofd geschopt en zwaargewond achtergelaten.

20-10-2016

De rechtbank in het Gelderse Zutphen heeft twee mannen (36 en 20 jaar) uit Beverwijk veroordeeld voor die ’wederrechtelijke vrijheidsberoving en poging tot zware mishandeling’.

De 36-jarige man kreeg een gevangenisstraf van 540 dagen (waarvan 349 voorwaardelijk). Zijn 20-jarige plaatsgenoot kreeg 360 dagen cel (waarvan 280 voorwaardelijk). Daarnaast kreeg hij een werkstraf van 160 uur.

Wapendeal

De mannen waren met een andere verdachte (die later nog moet voorkomen) vanuit Beverwijk naar Doetinchem gereisd omdat een van hen een wapen wilde aanschaffen. Het slachtoffer zou in die deal bemiddelen.

Maar dat verprutste hij in de ogen van de kopers. Op de reis terug naar Beverwijk werd hij daarom meerdere keren bedreigd.

Uiteindelijk is hij in het donker op een afgelegen plek in Bergen uit de auto gesleurd, aan een paal gebonden en tegen zijn hoofd geschopt. De verdachten hebben hem vastgebonden achtergelaten zonder zich verder om hem te bekommeren.

Voorwaarden

Aan het voorwaardelijke deel van de gevangenisstraf van de 36-jarige man zijn voorwaarden verbonden. Hij moet onder andere een verplichte klinische behandeling volgen voor maximaal 1 jaar om daarna een ambulante behandeling te volgen en te gaan wonen in een instelling.

De andere man moet zich ook aan bijzondere voorwaarden houden. Hij is verplicht contact te houden met de reclassering en hij moet een ambulante behandeling volgen.