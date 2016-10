Expositie over Zwarte Piet in de media

ANP Expositie over Zwarte Piet in de media

AMSTERDAM - In het Persmuseum in Amsterdam is donderdagmiddag een expositie geopend over het omstreden verschijnsel Zwarte Piet: 'Zwarte Piet in de media'. Dat was volgens het museum nodig: ,,Hoewel de nationale twist steeds heftiger wordt, verdiept de discussie zich nauwelijks.''

Door ANP - 20-10-2016, 18:44 (Update 20-10-2016, 18:44)

Het Persmuseum wil daar samen met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Het Citaat (Bureau voor Historisch Onderzoek) verandering in brengen, door de rol van Zwarte Piet in de geschiedenis te laten zien en te 'duiden'. Het wil ook weergave van Piet in media tonen.

Het Persmuseum belooft de bezoekers ,,een heterogeen overzicht van het thema met verrassende en soms minder welgevallige meningen en beelden.'' Ze krijgen honderd jaar oude (spot)prenten en negentiende-eeuwse boeken te zien, maar ook de recente Piet-glossy. Er zijn compilaties van tweets en quotes uit de media, beelden van intochten en van oudere discussies over het uiterlijk van Piet op televisie.