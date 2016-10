Rijstrook Merwedebrug blijft toch gesloten

GORINCHEM - Automobilisten die richting Breda over de Merwedebrug rijden, hebben vrijdag toch maar de beschikking over één rijstrook. Eerder op de dag had Rijkswaterstaat gemeld dat beide rijstroken beschikbaar zouden zijn.

Door ANP - 20-10-2016, 22:33 (Update 20-10-2016, 22:46)

De berm is te zacht om onder meer lichtborden neer te zetten. ,,Dat zijn redelijk zware objecten'', aldus een woordvoerder. ,,Daar moeten we eerst grondwerk voor verrichten en dat redden we niet voor de vrijdagochtendspits.'' Wanneer het verkeer wel weer over twee rijstroken kan, wist hij niet. ,,Hou het maar op enkele dagen.''

Sinds vorige week dinsdag is de brug bij Gorinchem voor vrachtverkeer en bussen in beide richtingen dicht omdat er haarscheurtjes in de draagconstructie zijn ontdekt. Door omleidingen van het zware verkeer ontstonden lange files. In noordelijke richting was dat donderdagochtend niet meer zo omdat daar wel twee rijstroken beschikbaar zijn. Dat blijft zo.

De VID noemt het een ,,flinke tegenvaller'' voor automobilisten. De dienst denkt dat de avondspits vrijdag druk is door vakantieverkeer en verwacht lange files voor de brug.