ANP Tuingraf vrouw mag blijven

BRUNSSUM - De vrouw van Frenk Windels uit Brunssum mag in haar graf in zijn achtertuin blijven liggen. Dat heeft de gemeenteraad van Brunssum donderdagavond besloten.

Door ANP - 20-10-2016, 22:39 (Update 20-10-2016, 22:39)

Een meerderheid van de raad wil dat Windels een vergunning krijgt waarmee de begraafplek in de achtertuin gelegaliseerd kan worden.

Het was de laatste wens van de vrouw om in de tuin begraven te worden. De gemeente eiste aanvankelijk dat Windels het stoffelijk overschot zou opgraven en elders begraven, maar Windels weigerde dat. Een kort geding volgde, maar toen werd beslist dat de gemeenteraad nog eens naar de aanvraag van Windels zou kijken. Dat is nu dus gebeurd. Wel komt er nog een technisch onderzoek naar het graf.