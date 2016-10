Rutte geeft Oekraïneverdrag nog niet op

BRUSSEL - Premier Mark Rutte geeft het niet op om vóór 1 november ,,een uitweg te vinden” zodat Nederland het associatieakkoord tussen de EU en Oekraïne kan bekrachtigen. ,,Niet ratificeren heeft denkbare consequenties voor de stabiliteit in de regio”, zei hij donderdagnacht na afloop van de EU-top in Brussel.

Door ANP - 21-10-2016, 3:00 (Update 21-10-2016, 4:20)

,,Het is mijn verantwoordelijkheid en misschien plicht te blijven proberen. Nederland is geen eiland, we moeten de binnenlandse en buitenlandse belangen afwegen." Bovendien bestaat het risico, zei Rutte, dat als alles gewoon doorgaat, de Nederlandse kiezer kan denken dat hij een kat in de zak heeft gekocht.

Tijdens het diner praatte hij zijn collega’s bij over de politieke situatie in Nederland sinds de afwijzing van het verdrag in het Oekraïne-referendum in april. ,,Ik heb onomwonden verteld dat ik op dit moment weinig ruimte zie in Den Haag voor een oplossing. Ze toonden daarvoor begrip, maar ook zorg."

Volgens Rutte werden en worden er achter de schermen ,,informele, constructieve gesprekken gevoerd" met de Europese partners, ,,maar een formeel voorstel lag vandaag niet op tafel. Dat heeft voor mij pas zin als er nationaal landingsrechten zijn", doelend op steun in de Kamers.