Treinsurfers in gesprek met machinisten

ANP

NIJMEGEN - De treinsurfers die in juni op een trein meeliftten tussen Nijmegen en Molenhoek en hier een goedbekeken vlog van maakten, moeten voor straf in gesprek met machinisten. Ook krijgen ze een proeftijd van twee jaar. Het OM heeft dit besloten in overleg met vervoersbedrijf Veolia.

Door ANP - 21-10-2016, 10:56 (Update 21-10-2016, 10:56)

Woordvoerder Nicky Jansen van Veolia zei vrijdag dat ze blij is dat het OM de zaak zo serieus heeft opgepakt en dat er niet voor een geldboete is gekozen. ,,Dit heeft meer impact." De achttienjarige jongens moeten van het gesprek leren wat de mogelijke gevolgen van hun daden zijn. ,,Niet alleen de mogelijk levensgevaarlijke gevolgen voor henzelf, maar ook de gevolgen voor de machinist als het misgegaan zou zijn."

Als de treinsurfers aan de voorwaarden voldoen, dus een gesprek met machinisten aangaan en geen nieuwe strafbare feiten plegen, dan is de zaak voor het OM afgedaan.