ANP Nepagent aangehouden in Den Hoorn

DEN HOORN - In het Zuid-Hollandse Den Hoorn is een nepagent aangehouden. De man had zich met een smoes bij een bewoner naar binnen gekletst, op vertoon van een vermoedelijk onechte politiepas. De man droeg geen uniform. Na enkele minuten verliet hij het huis van het slachtoffer weer.

Door ANP - 21-10-2016, 13:20 (Update 21-10-2016, 13:20)

De gealarmeerde politie trof in de omgeving een man aan die voldeed aan het signalement van de nepagent en hield hem aan. Het gaat om een 56-jarige inwoner van het naburige De Lier.

De politie zegt vrijdag dat er in de afgelopen weken meerdere meldingen uit het Westland binnen zijn gekomen over een nepagent. Deze is in meerdere huizen binnengelaten door bewoners en heeft daar spullen gestolen.

Het is niet bekend of het telkens om dezelfde nepagent gaat of dat er meer nepagenten actief zijn.

De politie onderzoekt of de aangehouden man meerdere babbeltrucs op zijn geweten heeft.