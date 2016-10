Gitaarleraar cel in voor verkrachting leerling

ANP Gitaarleraar cel in voor verkrachting leerling

DEN HAAG - Een gitaarleraar uit Leidschendam-Voorburg die een vijftienjarig meisje tijdens een privéles verkrachtte, is veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Hij moet zich ook verplicht laten behandelen als zedendelinquent en hij moet het slachtoffer een schadevergoeding van 3000 euro betalen.

Door ANP - 21-10-2016, 14:13 (Update 21-10-2016, 14:13)

Het meisje zou in mei van dit jaar een privéles krijgen van de toen 57-jarige leraar. In plaats daarvan misbruikte hij haar tijdens de les. Zij heeft de man geschopt en geslagen en is de woning ontvlucht.

Tegenwerpingen van zijn advocaat dat het meisje toestemming had gegeven, werden vrijdag door de rechtbank in Den Haag terzijde geschoven. Vanwege het leeftijdsverschil van 42 jaar én het feit dat de leraar een gezagsverhouding had met het meisje, oordeelde de rechtbank dat er wel degelijk sprake is geweest van dwang.