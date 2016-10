Kandidaat-lijstrekker PvdA: max 32 uur werken

DEN HAAG - PvdA'er Gerard Bosman, die wil meedoen aan de strijd om het lijsttrekkerschap binnen zijn partij, wil een werkweek van maximaal 32 uur. Ook moeten alle eigen bijdragen in het onderwijs worden afgeschaft.

Door ANP - 21-10-2016, 17:08 (Update 21-10-2016, 17:08)

Het is een greep uit de plannen die Bosman vrijdag in Rotterdam heeft gepresenteerd. Zijn beweging Linksom! in de PvdA wil dat de partij een linksere koers gaat varen.

Bosman, leider van de PvdA in Ridderkerk, maakte woensdag bekend dat hij de strijd wil aangaan met vicepremier Lodewijk Asscher en PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom om het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Verder mengden PvdA-Kamerlid Jacques Monasch en Pelle Oosting uit Deventer zich in de strijd.

Tot maandag 10.00 uur kunnen zich nog kandidaten melden. Op 9 december moet duidelijk zijn wie de PvdA-kar gaat trekken.