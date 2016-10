Cabinepersoneel KLM gaat maandag actie voeren

SCHIPHOL - Cabinepersoneel van KLM gaat vanaf maandag korte werkonderbrekingen houden voorafgaand aan vluchten. Volgens vakbond FNV zullen actievoerende medewerkers tussen 5.00 uur ‘s ochtends tot 23.00 uur ’s avonds bij vrijwel elke vlucht vanaf Schiphol tien minuten het werk neerleggen. Ze eisen dat KLM niet gaat snijden in de bemanning aan boord.

Door ANP - 21-10-2016, 17:41 (Update 21-10-2016, 20:23)

Reizigers zullen door de acties waarschijnlijk zeker tien minuten langer moeten wachten bij de gate, aldus FNV. De werkonderbrekingen zullen telkens plaatsvinden voor de passagiers aan boord mogen.

Ook KLM vreest vertragingen of een langere wachttijd voor het instappen. De maatschappij stelt in een reactie de hardere acties te betreuren. Daarbij is KLM ervan overtuigd dat overleg de oplossing is om uit deze situatie te komen.

De luchtvaartmaatschappij en de vakbeweging liggen met elkaar overhoop over een besluit om met ingang van eind oktober minder cabinepersoneel in te zetten op sommige lange vluchten. De maatregel is volgens KLM noodzakelijk om de eigen doelstellingen voor verbetering van de productiviteit te halen, zolang de bonden niet bereid zijn te praten over een nieuwe cao.

FNV wil dat het besluit van tafel gaat en hield daarom al stiptheidsacties. ,,KLM blijft vasthouden aan haar eenzijdige bezuinigingsdoelstelling, ondanks de verbeterde bedrijfsresultaten en het feit dat het bedrijfsonderdeel waaronder het cabinepersoneel valt het erg goed doet'', verklaart FNV-onderhandelaar Zakaria Boufangacha. Volgens de vakbondsman zullen de acties komende tijd ,,alleen maar steviger worden, totdat KLM haar verslechteringen van tafel haalt''.

Ook de ondernemingsraad (or) van KLM wil dat het bedrijf de maatregel ten aanzien van het cabinepersoneel inslikt. Eerder deze week kwam aan het licht dat de or daartoe per brief een oproep heeft gedaan. KLM zegt begin volgende week een antwoord naar de or te sturen.