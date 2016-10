Skeptische prijs voor Arjen Lubach

AMERSFOORT - Arjen Lubach ontvangt dit jaar de Skeptische Piramidependel. De televisiemaker krijgt de prijs, een initiatief van Stichting Skepsis, voor 'zijn creatieve inzet om het algemene publiek te informeren over zaken zoals homeopathie, anekdotisch bewijs, toeval en voeding’.

Door ANP - 22-10-2016, 3:50 (Update 22-10-2016, 3:50)

Ook zegt het bestuur van Skepsis de manier te bewonderen waarop Lubach en de makers van het programma Zondag met Lubach kritische onderwerpen weten om te zetten in humoristische items.

De prijs wordt zaterdag in Amersfoort op het jaarcongres van Skepsis uitgereikt via een videoverbinding met Lubach. Skepsis is een stichting voor kritisch wetenschappelijk onderzoek naar paranormale verschijnselen en pseudowetenschappen.

De Skeptische Piramidependel is eerder toegekend aan Maarten Spanjer (1996), Midas Dekkers (1997), Wim T. Schippers (2001) en Hans Hoogervorst (2004). In de toekomst wil Skepsis de prijs vaker gaan uitreiken.