ANP Journalist Wichers gewond geraakt in Kirkuk

KIRKUK/HILVERSUM - De Nederlandse oorlogsverslaggever Bud Wichers is vrijdagavond gewond geraakt tijdens een beschieting door een scherpschutter in de Iraakse stad Kirkuk. Hij liep een schampschot op aan zijn arm, meldde hij aan RTL Nieuws.

Door ANP - 22-10-2016, 13:13 (Update 22-10-2016, 14:22)

,,Ik was aan het werk in het centrum van Kirkuk. We vonden het te onveilig en wilden terug naar ons huis. Om bij de auto te komen, moesten we een straat oversteken. Ik rende en ineens begon een scherpschutter te schieten." Aan de overkant van de straat voelde Wichers dat hij geraakt was. ,,Ik voelde ineens een brandende pijn in mijn linkerarm. Ik maakte nog een laatste sprong, maar verloor daarbij mijn evenwicht en viel."

Het bleek uiteindelijk een schampschot geweest te zijn. Wichers' arm moest in het gips, hij liep gekneusde polsen op en er zit een scheurtje in zijn neus.

Wichers werkt als freelancer onder meer voor BNR Nieuwsradio.

Begin deze maand kwam de Nederlandse persfotograaf Jeroen Oerlemans om het leven in Libië. In Sirte werd hij neergeschoten door een scherpschutter van terreurbeweging IS en overleed aan zijn verwondingen. In 2012 werd Oerlemans ontvoerd in Syrië. Hij werd een week vastgehouden.