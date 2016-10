Nederlandse rechtspraak blijft in wereldtop

DEN HAAG - De Nederlandse rechtspraak behoort nog steeds tot de wereldtop. Dat blijkt uit de Rule of Law Index, die de kwaliteit van de rechtspraak in 113 landen vergelijkt. In die lijst staat Nederland op plaats vijf, dezelfde positie als vorig jaar.

Door ANP - 22-10-2016, 14:17 (Update 22-10-2016, 14:17)

Als het gaat over de toegang tot de rechter en de vraag in hoeverre de rechtspraak vrij is van discriminatie, corruptie en politieke invloed, staat Nederland zelfs op de eerste plaats.

Denemarken staat over de hele linie op de eerste plaats. Dat land kent het beste rechtsstelsel ter wereld, gevolgd door Noorwegen, Finland en Zweden, met Nederland dus op plek vijf. Onderaan bungelen landen als Venezuela, Cambodja, Afghanistan en Egypte.

De Rule of Law Index, die wordt opgesteld door het World Justice Project, komt tot stand door interviews met 100.000 respondenten en gesprekken met experts over de hele wereld.