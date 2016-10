Bultrug bezoekt haven van Vlissingen

VLISSINGEN - Een meterslang bultrug heeft zich zaterdag een tijdje in de haven van Vlissingen opgehouden. Na een aantal uren vertrok het dier en halverwege zaterdagmiddag zwom het voor de kust van Walcheren weer op zee, meldde SOS Dolfijn.

Door ANP - 22-10-2016, 17:26 (Update 22-10-2016, 17:26)

De walvis werd in de ochtend gespot door de havendienst in een zijarm van de Sloehaven. ,,Dat is geen goede plek voor zo'n dier, maar we weten uit ervaring dat bultruggen vaker uit 'moeilijke' gebieden wegkomen en de weg terugvinden naar zee'', vertelt Jolanda Meerbeek, hoofd opvang van SOS Dolfijn.

,,Zolang zo'n dier zich vrij kan bewegen laten we het zo veel mogelijk met rust. En inderdaad aan het begin van de middag zwom de bultrug weer zelfstandig de haven uit richting zee'', aldus Meerbeek.

Het komt de laatste jaren vaker voor dat bultruggen, in kleine aantallen, worden waargenomen bij de Nederlandse kust.