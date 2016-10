48 auto's in beslag genomen

DEN HAAG - Bij een grootscheepse controle in Den Haag zijn 48 auto's in beslag genomen. De politie liet zaterdag weten dat de Rijksbelastingdienst 42 wagens in beslag nam en ook nog eens 33.500 euro ter plaatse incasseerde wegens openstaande belastingschulden. De Belastingdienst van de gemeente Den Haag inde voor een bedrag van 8800 euro aan openstaande schulden en nam zes voertuigen in beslag.

Door ANP - 22-10-2016, 19:30 (Update 22-10-2016, 19:30)

De belasting werkte tijdens de actie samen met de politie, de gemeente Den Haag, de douane en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De controle had vrijdag plaats op het parkeerterrein van de politie in het Zuiderpark.