Grote brand bij chemisch bedrijf Amsterdam

AMSTERDAM - Bij Chemtura in Amsterdam woedt een grote brand. De brand ontstond rond half 3 in de nacht van zaterdag op zondag. Meerdere brandweerploegen zijn met groot materiaal aanwezig om de brand bij het chemisch bedrijf in het Westelijk Havengebied te blussen. Op Twitter maken bewoners melding van wagens met sirenes die af en aan rijden.

Door ANP - 23-10-2016, 4:07 (Update 23-10-2016, 4:07)

Wat er precies aan de hand is, of er chemische stoffen in brand staan of zijn vrijgekomen en of er gevaar is voor de omgeving, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. Een politiehelikopter is ingezet om een beter beeld van de situatie te krijgen.

Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden wordt daarom geadviseerd ramen en deuren te sluiten.