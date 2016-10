Plasterk wil debat tussen beide Kamers

AMSTERDAM - Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) zou graag zien dat de Tweede en Eerste Kamer in de Ridderzaal met elkaar in debat gaan over wetsvoorstellen waar ze het niet over eens zijn. Het is aan de staatscommissie die gaat bekijken of het stelsel met een Eerste en Tweede Kamer nog toekomstbestendig is, om ook deze optie te bezien, aldus de minister.

Plasterk zelf ziet meer debat tussen Tweede en Eerste Kamer als een ,,charmante oplossing´´ om de Eerste Kamer meer macht te geven. ,,De Eerste Kamer moet de Staten-Generaal, de volksvertegenwoordigers van de Eerste en Tweede Kamer, bijeen roepen als ze het niet eens zijn over een wetsvoorstel en dan een gezamenlijke oplossing vinden´´, aldus Plasterk zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

De afgelopen jaren was er discussie over de rol van de Eerste Kamer, waar de regeringspartijen VVD en PvdA geen meerderheid hebben. Het kabinet moest daarom onderhandelen met de 'bevriende oppositie' als D66, ChristenUnie en SGP om zich te verzekeren van een meerderheid in de Senaat. Plasterk is blij met die steun, maar vindt het eigenlijk een rare situatie. ,,Je onderhandelt in de Tweede Kamer over de situatie in de Eerste Kamer. De macht van de Eerste Kamer neemt daardoor eerder af dan toe.´´