Melkveehouder daagt verzekeraar Achmea

ANP Melkveehouder daagt verzekeraar Achmea

DEN BOSCH - Een melkveehouder uit Someren heeft een kort geding aanspannen tegen Achmea Schadeverzekeringen (Interpolis). Via de rechter probeert hij de schade uitgekeerd te krijgen die zijn bedrijf opliep tijdens het noodweer op 23 juni van dit jaar. De zaak dient dinsdag in Rotterdam. Dat heeft landbouworganisatie ZLTO zondag bekendgemaakt.

Door ANP - 23-10-2016, 14:19 (Update 23-10-2016, 14:19)

Door de ijsstorm met windstoten die snelheden van 100 kilometer bereikten, raakten meerdere gebouwen van de boer beschadigd door brokken ijs. Interpolis keert niet uit, omdat de melkveehouder zich niet apart heeft verzekerd voor schade veroorzaakt door hagel. De boer meent echter dat in de gegeven omstandigheden moet worden gesproken van schade door storm. Volgens hem kunnen de ijsbrokken alleen zijn ontstaan door harde windbewegingen uit verschillende richtingen. Stormschade is wel gedekt onder zijn verzekering.

Volgens ZLTO hebben andere verzekeraars wel erkend dat in de gegeven omstandigheden moet worden gesproken van schade door storm.