Schnabel blijft tegen stervenshulp

ANP Schnabel blijft tegen stervenshulp

HILVERSUM - De Tweede Kamer moet niet instemmen met het kabinetsplan om stervenshulp toe te staan aan ouderen die vinden dat hun leven is voltooid. Die mening gaf Paul Schnabel zondag in het programma Jacobine op zondag.

Door ANP - 23-10-2016, 18:29 (Update 23-10-2016, 18:29)

Schnabel, voorzitter van een commissie van wijzen die het Kabinet hierover al eerder adviseerde, gaf het kabinet toen een soortgelijk advies over deze kwestie: het moet niet mogelijk gemaakt worden iemand te helpen bij zelfmoord wanneer diegene klaar is met zijn of haar leven en dood wil.

Ruim een week geleden werd duidelijk dat het kabinet in overleg met verschillende organisaties een nieuwe wet wil uitwerken om stervenshulp mogelijk te maken. Die hulp is nu strafbaar.

Het plan veroorzaakt veel discussie tussen voor- en tegenstanders in de samenleving.